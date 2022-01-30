Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Три человека пострадали при хлопке бытового газа в Серпухове, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 08:48 поступил сигнал по адресу: Московская область, Серпухов, поселок Большевик, улица Карпова, дом 26. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошел хлопок газа, разрушено половина дома. В результате происшествия пострадали три человека", - сказали в МЧС.

Пожара после взрыва не последовало. Пострадавшие госпитализированы. Причина происшествия устанавливается.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что взорвался частный дом. Пострадала семья: отец, мать и ребенок. Они находятся в состоянии средней тяжести.