Названа предварительная причина взрыва в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Неправильная эксплуатация газового оборудования могла привести ко взрыву в частном доме в подмосковном поселке Большевик, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Предварительная причина взрыва газа - неправильная эксплуатация газового оборудования", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС уточнил, что у пострадавшего мужчины 1983 года рождения ожоги тела, у женщины и 10-летнего ребенка - травмы головы. Их госпитализировали в центральную районную больницу Серпухова. Всего в доме проживало пять семей.

По данным пресс-службы областного главка МЧС РФ, в поселке Большевик произошел хлопок газа, разрушена половина частного дома. Пострадали три человека. Пожара после взрыва не последовало.

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщает ведомство в своем канале в Telegram. "В ходе проверки, проведение которой поручено Серпуховской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. Контроль за соблюдением прав жильцов осуществляется городской прокуратурой", - говорится в сообщении.