На складах в чешском городе Млада-Болеслав произошел пожар

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Пожар, ущерб от которого может составить один млрд крон (примерно $50 млн), произошел в ночь на воскресенье в городе Млада-Болеслав, расположенном в Среднечешском крае в 65 км северо-восточнее Праги. Об этом сообщил журналистам представитель Управления пожарной охраны края Ян Сикора.

"Пожар, возникший в субботу вечером и тушение которого до сих пор продолжается, произошел на Вокзальной улице города Млада-Болеслав, - отметил он. - Сгорели расположенные там [многочисленные] складские помещения. Ущерб, по предварительным данным, составил 900 млн крон (около $41 млн) и может возрасти до одного млрд крон".

Пожар по размерам причиненного материального ущерба стал одним из крупнейших за последние десятилетия в Чехии. Его тушение, по словам Сикоры, осложнено порывами шквального ветра. От огня никто не пострадал. На складах, на некоторых из которых хранились запасные части к автомобилям, отсутствовал рабочий персонал. В Млада-Болеславе расположено крупнейшее чешское автомобилестроительное предприятие Skoda.