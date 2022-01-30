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В Клину проверят сообщение о минировании восьми ТЦ

На место отправились специалисты

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Восемь торговых центров в подмосковном Клину проверяют после анонимного сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По электронной почте в полицию пришло анонимное сообщение об угрозе взрыва в восьми торговых центра Клина", - сказал собеседник агентства.

На место направлены специалисты для проверки.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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