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Пожар произошел в здании МИСиС в Москве

По предварительным данным, очаг находился в подвале
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар произошел в здании национального исследовательского технологического университета МИСиС в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В здании национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте произошло возгорание. Предварительно, очаг находится в подвале", - сказал собеседник агентства.

Сообщается, что возгорание в подвале ликвидировано.

"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - сказал собеседник агентства.

На место ЧП выехали почти 30 расчетов пожарных и руководство столичного главка МЧС.

МИСиС - технический университет, основанный в 1918 году. В его состав входят девять институтов и шесть филиалов, включая два зарубежных.

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