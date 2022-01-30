В Швеции из-за урагана десятки тысяч домов остались без электричества

СТОКГОЛЬМ, 30 января. /ТАСС/. Ураган "Малик" обрушился на шведскую южную провинцию Сконе и западное побережье страны, повредив объекты инфраструктуры и обесточив десятки тысяч домов. Об этом сообщило в воскресенье Шведское радио.

Ураган достиг побережья Швеции в субботу вечером, двинувшись затем в восточном направлении. Ветер, сила которого в отдельных местах достигала 38,9 м/с, валил деревья, что привело к серьезным проблемам на дорогах. По данным ряда местных энергокомпаний, утром в воскресенье около 40 тыс. домохозяйств все еще оставались без электричества.

Ураган привел к задержке вылетов из крупнейшего аэропорта страны Арланда, расположенного близ Стокгольма. К утру погода улучшилась, и аэропорт вернулся к привычной работе.

Уровень погодной опасности все еще остается повышенным для большинства районов западного побережья, провинции Сконе и юго-западной части провинции Смоланд. Такой же уровень объявлен на острове Готланд и побережье исторической провинции Уппланд.