Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Чувашии

ТАСС, 30 января. Хлопок газа произошел в воскресенье утром в многоквартирном доме в селе Аликово Аликовского района Чувашии, в результате никто не пострадал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

ЧП произошло около 08:00 мск в одной из квартир жилого дома по ул. Чапаева. "По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир, расположенных на первом этаже жилого дома, в результате оставленной на плите на длительное время кастрюли с водой, которая потушила газовую конфорку. <…> Пострадавших в результате происшествия нет, имеется повреждение имущества в квартире", - отмечается в сообщении.

Угрозы для жизни и здоровья жителей дома нет. На данный момент устанавливаются причины случившегося. На месте происшествия работают экстренные службы.

Прокуратура Аликовского района организовала проверку по факту произошедшего. На место выехал заместитель прокурора района Алексей Мочалов.