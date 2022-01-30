Нетрезвая женщина на машине сбила двух детей на тротуаре в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Нетрезвая женщина на автомобиле не справилась с управлением и съехала с дороги в Новосибирске на тротуар, где сбила двух девочек-пешеходов. Дети с различными травмами доставлены в больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В 14:35 (10:35 мск) женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer <…> в пути следования у дома 49 по улице Невельского не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару. В результате ДТП двух девочек-пешеходов девяти и тринадцати лет с различными травмами доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что у водителя было установлено алкогольное опьянение. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства происшествия.