В Калмыкии проверят условия содержания в колонии осужденных после видео со следами пыток

ЭЛИСТА, 30 января. /ТАСС/. Прокуратура Калмыкии и следственное управление СК РФ по республике проводят проверку условий содержания осужденных в одной из колоний на территории региона. Основанием послужило размещенное в соцсетях видео с заявлением о пытках и избиениях в пенитенциарном заведении. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором осужденный демонстрирует следы побоев. В сопровождающем видеоролик комментарии сообщается, что это следствие "пыток в ИК-2 УФСИН Калмыкии". "Правозащитники из этого региона РФ прислали видео со съемкой следов пыток и жестокого избиения на теле, руках и ногах Добра Юрия Денисовича 1972 года рождения. Согласно данным коллег из Калмыкии, Юрия жестоко пытали осужденные <...>", - говорится в комментарии к видео.

"Прокуратура республики проводит проверку исполнения требований законов при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы по публикации в сети "Интернет" об избиении заключенного ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Предварительно установлено, что видеоматериал публикации относится к событиям начала 2020 года. По поручению прокурора республики в исправительное учреждение выехал первый заместитель прокурора республики Эдуард Логвинов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Свою проверку проводит и следственное управление СК РФ по Калмыкии. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"). Ход прокурорской и процессуальной проверок находится на контроле прокуратуры республики, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.