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Под Великим Новгородом из-за непогоды без электричества остались 23 населенных пункта

Энергетики решают вопрос по установке генераторов

ТАСС, 30 января. В 23 населенных пунктах Любытинского района Новгородской области из-за сильного снега и ветра произошло отключение электричества, сообщил в воскресенье глава района Андрей Устинов.

"Следствием сильного снега, метели и усиления ветра стало отключение электричества в 23 населенных пунктах Любытинского и Неболчского сельских поселений. На помощь двум бригадам Любытинского РЭС пришли бригады из Пскова и Вологды, задействовано пять единиц техники. Мне поступают звонки и сообщения жителей", - написал Устинов на своей странице во "ВКонтакте".

Он также добавил, что представители администрации муниципалитета находятся на постоянной связи с энергетиками. "Они работают на линиях, решают вопрос по установке генераторов", - написал Устинов.

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