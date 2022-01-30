В торговом центре в Калининграде произошел пожар

ТАСС, 30 января. Спасатели эвакуировали порядка 100 человек из торгового центра "Маяк" в Калининграде, где произошел пожар, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

"Площадь возгорания составила около 3 кв. м, [очаг возгорания находился] в одном из кухонных помещений. Эвакуировано около 100 человек. Горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время люди начали возвращаться в здание.

Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.