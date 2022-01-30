В Ленобласти проводится проверка после обнаружения тела ребенка, жившего с няней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники Всеволожской городской прокуратуры проводят проверку по факту обнаружения тела ребенка в одном из домов в Мурино. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, он находился с няней.

"Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту обнаружения 30 января в квартире дома по бульвару Менделеева в городе Мурино тела ребенка 2019 года рождения", - сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее СМИ сообщали, что в Петербурге женщина обнаружила тело своей двухлетней дочери, которую оставила на попечение няни.