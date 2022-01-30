В Чехии остановилось движение поездов из-за выкорчеванных шквальным ветром деревьев

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Движение железнодорожного транспорта между Прагой и юго-восточными регионами Чехии парализовано из-за деревьев, поваленных на пути шквальным ветром, местами достигавшим силы урагана. Об этом сообщили ТАСС в дирекции Главного вокзала столицы республики.

"Шквальный ветер порвал электропроводку на некоторых участках железной дороги, связывающий Прагу с городом Брно (юго-восток республики). Движению поездов препятствуют образовавшиеся завалы из поломанных и выкорчеванных деревьев. Транспорт там стоит. Работы по восстановлению железнодорожного движения, согласно предварительным данным, продолжаться до [предстоящей] полуночи", - отметили в дирекции вокзала.

Сила урагана в высокогорных районах на севере Чехии достигала 188 км/ч. Свыше 50 тыс. семей в стране остались без света. В селе Велке-Пржиточно, расположенном примерно в 20 км западнее Праги, погиб 70-летний мужчина. На него обрушилась пятиметровая каменная стена.

В Праге порывы шквального ветра достигали силы 90 км/ч. В столице на некоторых домах сорвана кровля на крышах. Была осложнена работа пражского международного аэропорта. Над Пражским градом - резиденцией главы государства, над которым обычно реет штандарт президента, его не было. Знамя, скорее всего, было спущено из-за опасений, что стихия может ему нанести ущерб.

Метеорологи прогнозируют, что шквальный ветер, достигающий силы урагана, до понедельника будет бушевать в Чехии.