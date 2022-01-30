В Калининграде из-за сильного ветра задерживаются больше 10 авиарейсов

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Больше 10 авиарейсов в Калининград, в том числе из Москвы, Санкт-Петерубрга и Берлина задерживаются из-за сильного ветра на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Храброво. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в дирекции калининградского авиаузла.

"Скорость ветра на взлетно-посадочной полосе аэропорта при порывах достигает 20-23 м/с. С прибытием задерживается более 10 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина. Часть перенесена на ночь и утро понедельника", - сообщил представитель дирекции авиаузла, добавив, что аэропорт открыт, а авиакомпании и экипажи самолетов принимают решение о посадке в Храброво в зависимости от погодных условий.

Калининградская область оказалась под воздействием циклона со шквалистым ветром. В Калининграде повалены 35 деревьев, в том числе на тротуары и проезжую часть дорог. Зафиксировано шесть случаев падения деревьев и обломанных веток на автомобили, сообщений о пострадавших не поступало. Отмечены повреждения контактных линий на маршрутах движения троллейбусов и падение дерева на остановку, повреждения крыш зданий. Поступили пять сообщений о подтоплении участков дорог и подвальных помещений в домах в нескольких районах города. При этом уровень воды в реке Преголя в Калининграде не приближается к опасным значениям. Скорость ветра в областном центре на 15:00 по местному времени (16:00 мск) достигала при порывах 23 м/с, сообщили ТАСС в экстренных службах города.

Главное управление МЧС по региону в субботу объявило предупреждение об усилении ветра по области в ночь на воскресенье до 25-28 м/с. В открытой части юго-востока Южной Балтики на этот период объявлено предупреждение об усилении ветра до 30 м/с и шторме с высотой волн до 5-6 м.

Согласно данным компании "Россети Янтарь", аварийных отключений электроэнергии в области нет.