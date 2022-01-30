В Калининграде отменили предупреждение о шторме

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, объявленное в субботу в Калининградской области из-за циклона с порывами ветра до 28 м/с, отменено. Экстренные службы ведут ликвидацию последствий удара стихии, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах Калининграда.

"От дежурного синоптика получена отмена штормового предупреждения. Северо-западный ветер в порывах 25-28 м/с прекратился. По Калининградской области 30 января вечером сохранится северо-западный ветер 17-22 м/с", - сообщил собеседник агентства.

В субботу Главное управление МЧС по региону объявило предупреждение об усилении ветра по области в ночь на воскресенье до 25-28 м/с.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в течение суток в Калининграде штормовым ветром были повалены 37 деревьев, в том числе на проезжую часть дорог и тротуары. Во время удара стихии были повреждены шесть автомобилей. Сообщений о пострадавших не поступало. Также зафиксированы повреждения контактных линий на маршрутах движения троллейбусов. Поступило пять сообщений о подтоплении участков дорог и подвальных помещений в домах в нескольких районах города.

В дирекции калининградского аэропорта Храброво ТАСС сообщили, что из-за сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе в воскресенье задержано прибытие в Калининград больше 10 авиарейсов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Берлина. Часть из них перенесена на ночь и утро понедельника. При этом аэропорт открыт, а авиакомпании и экипажи самолетов принимают решение о посадке в Храброво в зависимости от погодных условий.