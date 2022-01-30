СМИ: "Черные лесорубы" из Косова обстреляли из автоматов патруль сербской полиции

БЕЛГРАД, 30 января. /ТАСС/. Около 40 "черных лесорубов" из Косова обстреляли из автоматического оружия патруль сербской полиции при незаконной рубке леса. Об этом в воскресенье сообщила сербская газета Večernje novosti.

"Албанских "черных лесорубов" было около 40-50 человек, здесь же стояла и их техника для вывоза леса. Когда они увидели патруль сербской полиции, то открыли огонь из автоматов, но полицейские им ответили. Лесорубам удалось убежать на своей технике на территорию Косова и Метохии", - цитирует газета слова очевидца.

По данным газеты, было выпущено более 200 пуль.

Отмечается, что это уже третий подобный инцидент на территории в районе города Куршумлии. Набеги "черных лесорубов" в районе сел вдоль административной линии между Сербией и территорией непризнанного Косова продолжаются с 1999 года, то есть с прихода в Косово и Метохию международных сил, подчеркивает газета.

В результате нападения никто не пострадал.