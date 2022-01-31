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СМИ: "Мисс США" 2019 года покончила с собой в Нью-Йорке

Чесли Крист оставила предсмертную записку, отмечает газета New York Post

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Победительница конкурса красоты "Мисс США" 2019 года Чесли Крист покончила с собой в центре Нью-Йорка, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По ее сведениям, тело Крист нашли в воскресенье утром на улице, прилегающей к дому, где она жила. Полиция выясняет причины произошедшего. Крист оставила предсмертную записку, где попросила передать все свое имущество матери.

Уроженка города Джексон (штат Мичиган), 30-летняя Крист имела юридическое образование, а после получения титула "Мисс США" работала корреспондентом развлекательной телепередачи "Экстра". "Наши сердца разбиты. Чесли была не только жизненно важной частью нашего шоу, но и любимым членом семьи "Экстра" <...>. Приносим глубочайшие соболезнования всей ее семье и друзьям", - говорится в сообщении на сайте передачи.

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