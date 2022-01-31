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В Хабаровском крае нашли тайник с калугой и осетрами стоимостью более чем 18,5 млн рублей

Общий вес обнаруженной пограничниками рыбы составил свыше 2,5 тонны

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Пограничники в Хабаровском крае пресекли оборот калуги и осетра с ущербом более чем на 18,5 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В Николаевском районе в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий недалеко от населенного пункта Оремиф пограничники обнаружили в нежилом строении 65 экземпляров калуги и девять экземпляров амурского осетра. Общий вес изъятой особо ценной рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, составил более 2,5 тонны", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, причиненный ущерб превышает 18,5 миллиона рублей. Устанавливаются обстоятельства преступления.

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