В Комсомольске-на-Амуре лже-медики обманули более 1 000 человек на 188 млн рублей

ХАБАРОВСК, 31 января. Сотрудники правоохранительных органов в Комсомольске-на-Амуре обвинили 15 человек, которые под видом оказания медпомощи обманули более 1 000 человек. Об этом сообщается на сайте МВД-медиа.

"Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более 1 000 жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188,8 млн рублей", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Работники отдела продаж расположенной в Комсомольске-на-Амуре медицинской организации настоятельно рекомендовали всем клиентам бесплатно пройти полное обследование организма. При этом они не имели медицинского образования, а диагностика проводилась на аппарате, который относится к классу бытового оборудования для фитнеса.

Отмечается, что людям сообщали, что у них обнаружены тяжелые и хронические заболевания, а потом путем запугивания убеждали в необходимости срочного платного лечения на базе медцентра по уникальным методикам с использованием передовых технологий и дорогостоящего оборудования. Пациентами, как правило, становились пожилые люди, которые после оказанного морального и психологического давления платили за псевдолечение от 99 до более чем 350 тыс. рублей. При этом их вводили в заблуждение относительного того, что средства частично компенсируются за счет бюджетных средств в рамках специальной федеральной программы. В результате многие пенсионеры брали деньги в кредит.

Фигурантами дела стали 15 человек. Их обвинили по ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Уголовные дела в отношении занимавшихся противоправной деятельностью на территории Благовещенска и Хабаровска были выделены в отдельное производство. По некоторым из них судами вынесены обвинительные приговоры, часть дел находится на рассмотрении.