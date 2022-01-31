Неизвестные совершили DDoS-атаку на сервисы правительства Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Неизвестные совершили мощную DDoS-атаку на сервисы правительства Новосибирской области. Больше всего она отразилась на работе медицинской информационной системы и на работе единой службы "122", сообщил на оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Как мне доложили специалисты, с утра зафиксирована DDoS-атака на сервисы правительства области, на кол-центры. Несмотря на то, что коллеги отбиваются от атаки, обеспечивают стабильность работы оборудования, возможны перерывы в видеоконференцсвязи", - сказал Травников.

Как сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, атака на сеть правительства Новосибирской области и государственные информационные системы мощностью 10-15 Гбит/с произошла в 08:15 (04:15 мск). Больше всего она отразилась на работе медицинской информационной системы и на работе единой службы "122". Специалисты Минцифры региона работают над устранением проблем.

"Осложняется это тем, что утро понедельника - наиболее пиковое по нагрузке время и, при этом атаку сложно фильтровать. Информация доведена до уполномоченных органов, совместно с оператором связи проводится фильтрация того трафика, который в рамках атаки ведется. Будем мониторить, дальше отражать атаки", - сказал он.