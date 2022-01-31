В Минпромторге назвали причину ЧП на химкомбинате в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Грубые нарушения требований промышленной безопасности стали причиной аварии в июле 2021 года на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ в понедельник.

В цехе формования ФКП "Комбинат "Каменский" 29 июля 2021 года произошло воспламенение изделий. В результате пожара ожоги получили семь человек. По данным источника ТАСС, рабочие были госпитализированы с ожогами 100% тела. Позднее все они умерли.

"Комиссией по расследованию организационных причин чрезвычайного происшествия установлено, что причиной ЧП явились грубые нарушения требований промышленной безопасности руководством цеха 101 в процессе устранения сбоя в работе оснастки и должностными лицами, ответственными за организацию производственного контроля на предприятии", - сообщил представитель Минпромторга РФ.

В пресс-службе добавили, что семьям погибших работников в соответствии с условиями отраслевого соглашения и коллективного договора предприятие выплатило денежные компенсации в размере 93 млн рублей. Также была оказана материальная помощь.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, следователи СК России после гибели рабочих химкомбината возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").