В Новосибирске остановили при взлете рейс в Москву

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Экипаж рейса авиакомпании S7 по направлению Новосибирск - Домодедово остановил взлет самолета при рулении, пассажиры полетят другим бортом. Причины инцидента выясняются, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Рейс Новосибирск - Домодедово, факт [остановки взлета] имеет место быть, [запланирован] вылет другим бортом, в ближайшее время объявят посадку", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что решение об остановке взлета экипажем было принято при рулении. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка, причины произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево ТАСС уточнили, что взлет остановили по технической причине.