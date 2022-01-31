В Москве перевернулся грузовик на ТТК

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Дорожная авария с участием грузовика произошла на 2-й Рыбинской улице на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На 2-й Рыбинской улице в районе дома №21, стр. 17 (ТТК, внутренняя сторона, Рижская эстакада) произошло опрокидывание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в сторону Русаковской эсткады затруднено. Водителям рекомендовали по возможности выбирать пути объезда.