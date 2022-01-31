В загородном клубе в Подмосковье обрушился навес над площадкой для конной выездки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Металлокаркасный навес обрушился под тяжестью снега над открытой площадкой для конной выездки на территории загородного клуба "Росинант" в Дзержинском. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел [в Дзержинском] по адресу: улица Лесная, д. 38, на территории загородного клуба "Росинант". Под тяжестью снега обрушился металлокаркасный навес над открытой площадкой для конной выездки", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет.

На территории загородного клуба располагаются конный прокат, оленья ферма и хаски-парк.