Суд изъял имущество на 175 млн рублей у экс-сотрудника ФСБ, проходившего по делу Черкалина

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему сотруднику управления "К" ФСБ Андрею Васильеву, который проходил по делу осужденного за мошенничество экс-главы отдела управления "К" Кирилла Черкалина и изъял в пользу государства ряд земельных участков Васильева на сумму 175 млн рублей. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Хорошевский районный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Васильеву Андрею Валерьевичу, Петровой Ольге Анатольевне, Васильеву Валерию Евгеньевичу, Васильевой Светлане Львовне, Остроухову Константину Александровичу, Гоману Александру Сергеевичу об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, постановил: исковые требования первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации удовлетворить частично", - сказано в тексте документа. В решении суда также подробно перечислены земельные участки, изъятые у Васильева, общая стоимость которых составляет 175 млн рублей.

Как сказано в документе, Генпрокуратура требовала изъять имущество Васильева, его бывшей жены, сына, отца и еще нескольких человек на общую сумму более чем в 1 млрд 159 млн рублей. В надзорном ведомстве полагали, что имущество ответчиков было приобретено ими на неподтвержденные доходы. В перечень имущества, которое Генпрокуратура хотела изъять в пользу РФ, были автомобили Lexus LX450D, наручные часы Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin, коллекционные медали, монеты, а также денежные средства: более $6,7 млн, более €32 тыс. и порядка 4,24 млн рублей. Кроме этого, речь шла об изъятии нескольких квартир и земельных участков.

Согласно тексту решения, Васильев, когда работал в ФСБ России, приобрел имущество на неподтвержденные доходы, которое зарегистрировал на отца, жену и других людей. Эти сведения были получены в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела, по которому Васильев проходил в качестве обвиняемого. Суд согласился с требованиями прокуратуры лишь частично и изъял в пользу РФ только земельные участки. Однако Васильев не согласился с решением суда и подал апелляцию.

Дело и его фигуранты

Дело в отношении Фролова, Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко было выделено в особое производство из дела Черкалина. По делу также проходит банкир Дмитрий Шкурко, который, по версии обвинения, лично и при участии посредников передавал экс-сотрудникам ФСБ взятки. Вину обвиняемые не признают.

Согласно материалам дела, Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение предпринимателя Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.

Ранее Московский гарнизонный суд назначил Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима за мошенничество и получение взятки. Суд также взыскал с него более 600 млн рублей по искам предпринимателей.