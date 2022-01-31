Пострадавшую при взрыве снаряда на Урале вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Врачи вертолетом доставили в Екатеринбург женщину, которая пострадала при взрыве старого снаряда в Реже Свердловской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минздрава области.

28 января при обезвреживании старого снаряда в Реже погиб человек, еще шесть пострадали. Позже двоих пострадавших отпустили из больницы домой.

"Женщину 1954 года рождения, которая была прооперирована, в тяжелом состоянии вертолетом центра медицины катастроф доставили в СОКБ №1. Остальные пациенты стабильные, получают лечение: один в хирургическом отделении, двое - в травматологическом отделении", - сказали в пресс-службе.

По данным источника ТАСС, ЧП произошло на предприятии "Гефест-М", которое специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения. Предприятие имеет несколько лицензий, в том числе на утилизацию боеприпасов, деятельность, связанную с оборотом черных и цветных металлов, взрывчатых материалов.