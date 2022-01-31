Минпромторг подтвердил возбуждение дела по факту ЧП на химкомбинате в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Ростовской области расследует уголовное дело по факту аварии на ФКП "Комбинат "Каменский", в результате которой семь человек погибли. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минпромторга России.

"По факту аварии следственным управлением СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящий момент продолжается. Виновные лица будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по итогам расследования", - сказал представитель Минпромторга России.

В цехе формования ФКП "Комбинат "Каменский" 29 июля 2021 года произошло воспламенение изделий. В результате пожара ожоги получили семь человек. У пострадавших было поражено 100% тела, позднее все они умерли. Как ранее сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, по факту ЧП на химкомбинате возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".