В Забайкалье двоих дорожников приговорили к условному сроку за ДТП с 14 погибшими

ЧИТА, 31 января. /ТАСС/. Петровск-Забайкальский городской суд в Забайкальском крае приговорил к пяти годам лишения свободы условно главного инженера управления федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" и бывшего начальника участка подрядной организации "Дорожник", чьи действия при ремонте дороги привели к ДТП на трассе "Байкал" в 2017 году. В результате аварии погибли 14 человек. Об этом сообщил журналистам в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Егор Марков.

"На время ремонта не было установлено временное бетонное ограждение, а также знаки, предупреждающие об опасном участке и направлении поворота. Несмотря на имеющуюся информацию об участке дороги, представляющем опасность, подсудимый [сотрудник "Южного Байкала"] не принял исчерпывающих мер по устранению нарушений. Кроме того, суд признал виновным бывшего начальника участка ЗАО "Дорожник", который в 2017 году на этом участке дороги осуществлял руководство ремонтными работами и не обеспечил соблюдение требований безопасности. Обоим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с запретом в течение двух лет занимать должности, связанные с дорожным строительством", - сказал Марков.

Сотрудника Росавтодора признали виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая смерть двух и более человек", а бывшего начальника участка ЗАО "Дорожник" - по ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Пассажирский автобус, который вез из села Урук в Читу 50 паломников, упал с насыпи 11 июня 2017 года на 702-м км трассы "Байкал", в 7 км западнее поселка Хохотуй. Погибли водитель автобуса и 13 пассажиров, остальные 37 человек получили различные травмы.