Причиной пожара в здании МИСиС в Москве стало короткое замыкание электропроводки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в подвале национального исследовательского технологического университета МИСиС в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возгорание произошло на площади 10 кв. м в подвале. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства, добавив, что эвакуация не проводилась.

В воскресенье в здании национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте произошло возгорание в подвале. Пожар был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

МИСиС - технический университет, основанный в 1918 году. В его состав входят девять институтов и шесть филиалов, включая два зарубежных.