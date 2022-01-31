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В Полесском районе под Калининградом жителей предупредили о прорыве дамбы

По информации муниципальных властей, высока вероятность подтопления домов

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Власти Полесского городского округа в Калининградской области предупредили жителей о прорыве дамбы в русле рек Дейма и Матросовка со стороны Куршского залива и призвали приготовиться к отселению в случае затопления. Информацию об этом разместили на официальной странице администрации муниципалитета в "ВКонтакте".

"Уважаемые жители округа! В связи с действием нагонного ветра со стороны Куршского залива произошел провыв дамбы в русле рек Дейма и Матросовка. В случае, если ветер не поменяет своего направления или не ослабнет, высока вероятность подтопления домов, находящихся вблизи русла рек Дейма и Матросовка, а также Полесского канала. <...> Убедительная просьба подготовиться к худшему сценарию развития событий", - говорится в сообщении.

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