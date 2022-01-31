В ДТП на юге Сахалина с участием большегруза погибли два человека

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате аварии на юге Сахалина. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Сахалинской области.

"По предварительным данным, 31 января в 15:30 (07:30 мск) на 45-м км автодороги Невельск - Огоньки произошло столкновение автомобилей Honda HR-V и Shacman. В результате ДТП водитель и пассажирка Нonda HR-V скончались на месте происшествия", - сказали в управлении.

По данным ГИБДД, на месте аварии работают спасатели, они извлекают тела погибших из автомобиля. По факту происшествия проводится проверка.