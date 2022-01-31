На обувном предприятии в Пскове загорелся склад

ПСКОВ, 31 января. /ТАСС/. Пожар произошел на складе предприятия "Псков-Полимер", сообщила в понедельник пресс-служба областного ГУ МЧС.

"Горит склад на заводе ООО "Псков-Полимер". Пострадавших нет, площадь пожара около 100 кв. м. К месту направлен пожарный поезд", - отмечается в сообщении.

Позже появилась информация об увеличении площади возгорания до 900 кв. м.

Предприятие ООО "Псков-Полимер" является одним из крупнейших заводов в Пскове. Выпускает обувь под брендом Nordman, поставляя ее в регионы России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.