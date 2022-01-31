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На обувном предприятии в Пскове загорелся склад

К месту инцидента спасатели направили пожарный поезд

ПСКОВ, 31 января. /ТАСС/. Пожар произошел на складе предприятия "Псков-Полимер", сообщила в понедельник пресс-служба областного ГУ МЧС.

"Горит склад на заводе ООО "Псков-Полимер". Пострадавших нет, площадь пожара около 100 кв. м. К месту направлен пожарный поезд", - отмечается в сообщении.

Позже появилась информация об увеличении площади возгорания до 900 кв. м. 

Предприятие ООО "Псков-Полимер" является одним из крупнейших заводов в Пскове. Выпускает обувь под брендом Nordman, поставляя ее в регионы России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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