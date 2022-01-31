В Крыму на трассе "Таврида" столкнулись 10 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. На одном из участков трассы "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма столкнулись 10 автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"10 [автомобилей столкнулись], - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о ДТП. - Никто не пострадал, движение не перекрыто. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются".

Представитель МВД уточнил, что столкновения произошли на участке трассы "Таврида" у села Глубокий яр.

Как говорится в сообщении на сайте Упрдор "Тамань", обслуживающей трассу, "31 января в 08:30 на федеральной трассе А-291 Керчь - Симферополь - Севастополь рядом с селом Глубокий яр (240 км) произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств". "В момент аварии видимость [была] хорошая, дорожное покрытие - мокрое, гололеда не было, температура воздуха - плюс три градуса. Согласно датчикам ГЛОНАСС, которыми оборудована спецтехника подрядной организации, обработку покрытия противогололедными материалами провели заблаговременно. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации. По направлению в Севастополь движение осуществляется в штатном режиме", - сообщает ведомство.

Накануне спасатели предупреждали о сильных снегопадах в Крыму, гололедице и усилении ветра до 25 м/с днем 30 января и до утра 31-го.