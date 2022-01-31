Кассация вернула для рассмотрения в суд первой инстанции дело о краже имущества у Чубайса

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Хамовнического районного суда и Мосгорсуда о возврате в прокуратуру уголовного дела о краже имущества бывшего гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

"Второй кассационный суд отменил постановление Хамовнического районного суда о возврате дела прокурору и судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда и вернул дело в Хамовнический суд на новое рассмотрение", - сказал адвокат.

17 августа прошлого года Хамовнический суд вслед за подмосковным вернул на начальной стадии рассмотрения уголовное дело прокурору Московской области для устранения недостатков, которые не могут быть устранены на судебном заседании и исключают принятие по делу законного решения. Гособвинение, как и адвокаты некоторых подсудимых, не согласилось с возвратом и обжаловало его в апелляционной инстанции. Мосгорсуд оставил в силе постановление суда первой инстанции. Одинцовский городской суд Московской области в июне 2020 года принял аналогичное решение и вернул дело областному прокурору для устранения допущенных нарушений, а представитель надзорного ведомства, в свою очередь, вернул материалы дела на доследование.

Как следует из постановления московского судьи, которое почти не отличается от решения его коллеги из Подмосковья, обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличенно, его невозможно идентифицировать, "поэтому отсутствие в фабуле обвинения таких данных снова делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает всех подсудимых возможности полноценно защищаться".

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам дела, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу о краже признан Чубайс, а также компания "Тилсок".

Фигуранты дела

Основной фигурант дела - бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Он обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Остальные фигуранты - бывший член федерального политического совета "Парнаса" Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин - обвиняются только в краже. Вину никто из фигурантов не признает, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи следственной группы по этому делу взяты под госзащиту в связи с поступающими им угрозами, установлены не все соучастники преступления.