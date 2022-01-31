В Москве мужчина выстрелил в приглашенного на вечеринку музыканта

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Конфликт между двумя мужчинами на лестничной площадке дома в центре Москвы закончился стрельбой, один человек пострадал и был госпитализирован, второй доставлен в отдел полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о стрельбе в жилом доме по улице 1905 года поступила в полицию в понедельник 31 января. Полицейские, прибыв на место, установили, что на лестничной площадке произошел конфликт на бытовой почве между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия. "В результате второй участник получил ранение, он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Стрелявший был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельств произошедшего. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что конфликт произошел между хозяином одной из квартир и уличным музыкантом, которого он пригласил на вечеринку.