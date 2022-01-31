В Саратове пенсионер перевел телефонным мошенникам 17,4 млн рублей

ТАСС, 31 января. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пенсионер из Саратова перевел неизвестным 17,4 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

"По данному факту следователем отдела полиции №4 в составе УМВД России по Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и граждан, причастных к его совершению", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пенсионеру из Ленинского района в течение некоторого времени звонили с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками банка и силовых структур и сообщали, что по его банковской карте зафиксировали несанкционированные операции. Они утверждали, что для сохранности денег необходимо перевести средства на безопасный счет. Испугавшись потери сбережений, мужчина перевел на неизвестные счета в общей сложности 17,4 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что сотрудники банков и представители правоохранительных органов никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из SMS-сообщений. Также они не будут просить оформить кредит для предотвращения мошеннических действий или перевести деньги на резервный счет для их сохранности.