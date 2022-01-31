На Украине непогода обесточила более 300 населенных пунктов в шести областях

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Более 300 населенных пунктов в шести областях Украины остались без электроэнергии из-за сильного ветра. Об этом сообщает в понедельник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

"По состоянию на утро понедельника, вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 317 населенных пунктов в шести областях: Львовская - 123, Тернопольская - 56, Ровенская - 54, Хмельницкая - 38, Волынская - 32, Закарпатская - 14", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в понедельник на всей территории Украины пройдет мокрый снег, местами он будет сопровождаться штормовым ветром. "Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ГСЧС. Кроме этого, в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная лавинная опасность, добавили в ведомстве.