Международный "Мемориал" обжаловал решение суда о своей ликвидации

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) обжаловало решение Верховного суда РФ о ликвидации организации. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе общества.

"Мы подали апелляционную жалобу на решение Верховного суда о ликвидации организации", - сказали в пресс-службе.

Верховный суд РФ 28 декабря прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу.

Ранее Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах.