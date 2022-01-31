{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международный "Мемориал" обжаловал решение суда о своей ликвидации

По решению суда от 28 декабря 2021 года будут ликвидированы все отделения организации

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) обжаловало решение Верховного суда РФ о ликвидации организации. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе общества.

"Мы подали апелляционную жалобу на решение Верховного суда о ликвидации организации", - сказали в пресс-службе.

Верховный суд РФ 28 декабря прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу.

Ранее Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах.

Теги
Россия
В Москве задержан организатор ячейки запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат"
СК предъявил ему обвинение и попросил об аресте
В Москве задержан организатор ячейки запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат"
Читать полностью