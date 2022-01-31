При пожаре в многоквартирном доме в Омске два человека погибли и трое пострадали

ОМСК, 31 января. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном многоквартирном доме в Омске стал причиной гибели двух человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Омской области. Еще три человека пострадали в результате возгорания.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре. Еще три человека пострадали", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в понедельник в 03:59 (00:59 мск). Возгорание возникло в квартире на первом этаже, подъезд был заполнен дымом. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 35 человек. Пожар площадью 50 кв. м ликвидировали в 06:27 (03:27 мск).