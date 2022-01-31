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В Челябинске возбудили дело о подделке медотводов от вакцинации

По данным источника ТАСС, подозреваемыми по делу проходят работники городского общественного транспорта

ЧЕЛЯБИНСК, 31 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске подозревают работников городского общественного транспорта в подделке медицинских отводов, позволяющих не проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, дело возбудили в отношении двух водителей общественного транспорта. Сейчас они находятся в статусе подозреваемых.

В полиции сообщили ТАСС, что такой информации нет, но подчеркнули, что использование любых фальшивых документов грозит уголовной ответственностью.

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