В горах Крыма объявили лавинную опасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Предупреждение о лавиноопасности объявили до 2 февраля в горах Крыма, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 31 января по 2 февраля в Крымских горах существует угроза схода снежных лавин", - говорится в сообщении.

Проезд на популярное у туристов плато Ай-Петри закрыли со стороны Бахчисарая и Ялты силами ГИБДД. "При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - сообщается на сайте.

В региональном министерстве чрезвычайных ситуаций отметили, что за прошедшие выходные спасатели "Крым-спас" пять раз оказывали помощь пострадавшим при зимних катаниях на Ангарском перевале и плато горы Ай-Петри. "В основном это травмы спины, черепно-мозговые травмы, переломы и ссадины, полученные во время катаний. Как правило, это люди, катающиеся на кустарных приспособлениях, практически неуправляемых "ватрушках", так называемых тюбингах" - отметил крымский министр Сергей Садаклиев, слова которого приводятся в сообщении.