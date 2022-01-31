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Девять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Серпухове

Из них двое детей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Девять человек пострадали при взрыве газа в частном доме Серпухове, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Пострадали девять человек (из них двое детей), погибших нет. Пострадавшие вышли из дома самостоятельно до прибытия пожарных подразделений", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что большинство отказались от госпитализации.

Накануне в поселке Большевик произошел взрыв газа, была разрушена половина частного дома. Пожара после взрыва не последовало, сообщалось о трех пострадавших.

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