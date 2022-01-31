МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полицейские в Смоленске ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона: изъяли 15 кг наркотиков и около 50 кг прекурсоров для его производства, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сентябре прошлого года в Смоленске полицейские задержали подозреваемого в сбыте мефедрона. По месту его проживания была обнаружена лаборатория по производству наркотиков. При обыске помещения была найдена различная тара, холодильные камеры, канистры с жидкостью, пакеты с сухим веществом, а также пистолет и патроны. Изъятые вещества являются мефедроном общей массой свыше 15 кг и двумя видами прекурсоров общей массой более 50 кг", - сказала Волк.

Полицейские выяснили, что к созданию нарколаборатории причастен житель Орловской области, который арендовал дом для лаборатории и нанял работника для приготовления и продажи мефедрона. Организатор незаконного бизнеса задержан.

Возбудили уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотиков, незаконном хранении оружия и боеприпасов и незаконном производстве прекурсоров. Обоих фигурантов заключили под стражу.