В Шереметьево задержали мужчину, угрожавшего взорвать терминал

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который заявил, что у него с собой взрывное устройство. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме, проводится проверка.