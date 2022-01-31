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В Шереметьево задержали мужчину, угрожавшего взорвать терминал

Взрывчатых устройств при нем не обнаружили, аэропорт работает в штатном режиме

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который заявил, что у него с собой взрывное устройство. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме, проводится проверка.

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