Вулкан Чикурачки активизировался на курильском острове Парамушир

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 января. /ТАСС/. Вулканологи в понедельник зафиксировали на вулкане Чикурачки, расположенном на острове Парамушир, парогазовый выброс на высоту до 5 км. Этот вулкан не проявлял активность с 2016 года, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Парогазовый шлейф, который может содержать некоторое количество пепла, растянулся на 75 км к юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что он проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. Ранее у него стоял менее угрожающий зеленый код опасности.

Чикурачки - действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды, расположенный в 60 км к югу от города Северо-Курильска. Его высота равна 1 816 м, это высочайшая точка острова. Последний раз парогазовые выбросы с пеплом на этом вулкане фиксировались летом 2016 года.