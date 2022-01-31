В Москве задержан организатор ячейки запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы отправить в СИЗО Казбека Хуранова, обвиняемого в создании на территории Московского региона ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, ему официально предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ террористической направленности.

"В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хуранова Казбека Хасановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества)", - сказала пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина.

Кроме того, задержанному предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности (205.1 УК РФ) и пропаганде терроризма (205.2 УК РФ).

Официальными комментариями органов следствия ТАСС не располагает.

О задержаниях

Как сообщалось в декабре прошлого года, Федеральная служба безопасности России совместно с МВД при силовой поддержке Росгвардии задержала на территории Московского региона семерых участников организации "Таблиги Джамаат", признанной в РФ экстремистской. В управлении ФСБ по Москве и Московской области сообщили ТАСС, что руководство экстремистской структурой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельность вовлекались в том числе граждане РФ, члены ячейки "Таблиги Джамаат" использовали повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам. Установлено, что задержанные проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания на территории РФ исламского государства - халифат.

По данным спецслужбы, завербованные участники движения направлялись на обучение и специальную подготовку в лагеря в Афганистане и Пакистане. В ходе проведенных обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе.

Ячейка была законспирированной структурой международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат", которое в соответствии с решением Верховного суда РФ от 7 мая 2009 года было признано экстремистским, а его деятельность запрещена на территории РФ. Объединение нигде официально не зарегистрировано. Штаб-квартира организации находится в Пакистане, куда она переехала из Индии, где в 1927 году она и была основана. Активисты "Таблиги Джамаат" проходят обучение в Пакистане, Индии, Индонезии.