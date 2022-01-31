{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК просит арестовать взорвавшего СВУ у церковной школы в Серпухове

На месте взрыва в православной гимназии в Серпухове, 13 декабря 2021 года Максим Григорьев/ТАСС
Описание
На месте взрыва в православной гимназии в Серпухове, 13 декабря 2021 года
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ ходатайствует о заключении под стражу Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Струженкова В. А. о заключении под стражу", - сказала пресс-секретарь. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Струженков в результате подрыва был серьезно ранен и с декабря прошлого года находился в больнице.

В Москве задержан организатор ячейки запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат"
СК предъявил ему обвинение и попросил об аресте
В Москве задержан организатор ячейки запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат"
Читать полностью