СК просит арестовать взорвавшего СВУ у церковной школы в Серпухове

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ ходатайствует о заключении под стражу Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Струженкова В. А. о заключении под стражу", - сказала пресс-секретарь. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Струженков в результате подрыва был серьезно ранен и с декабря прошлого года находился в больнице.