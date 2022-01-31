В Петербурге убийцы пенсионера МВД получили длительные сроки лишения свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 13 и 14 годам колонии строгого режима мужчин, признанных виновными в убийстве пенсионера МВД в мае 2020 года. Ранее обвинительный вердикт в отношении фигурантов вынесла коллегия присяжных, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Суд на основании единодушного обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Даниила Бородулина и Владимира Гридасова. Они признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. "з", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.

Установлено, что 12 мая 2020 года Гридасов и Бородулин, не желая возвращать потерпевшему долг в размере более 1 млн рублей, накинули ему на шею шнур и задушили в машине, припаркованной неподалеку от пересечения проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова. После этого подсудимые вывезли труп и спрятали его в гараже в заброшенном гараже в Колпино.

С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил Бородулина к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, Гридасова - к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительных колониях строгого режима.

Известно, что один из фигурантов ранее работал в полиции, занимая должность инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга. После задержания и ареста в июле 2020 года его временно отстранили от исполнения служебных обязанностей, тогда же в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что в случае установления вины мужчину уволят из правоохранительных органов.