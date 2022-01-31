На Кубани более 90 придомовых территорий остаются подтопленными из-за дождей

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. Спасатели на Кубани откачивают воду с подтопленных из-за осадков домов и придомовых территорий, оборудуют отводные каналы и преграды из мешков с песком, в регионе остаются подтопленными более 90 придомовых территорий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в понедельник.

Накануне сообщалось, что в 26 городах и районах Краснодарского края ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Из-за прохождения осадков в крае подтопило 104 придомовых территорий и восемь домовладений в Анапе и Славянском районе.

"За прошедшие сутки вода откачана с семи придомовых территорий и трех частных домовладений Славянского района, а также с четырех придомовых территорий Анапы. На контроле находится подтопление 93 придомовых территорий и пяти домовладений на низменных участках трех населенных пунктов Славянского района (Славянск-на-Кубани - 72 территории, пять домовладений, ст. Петровская - 17 территорий, ст. Анастасиевская - четыре территории)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что для предупреждения дальнейших подтоплений в Анапе уложили более 1 тыс. мешков с песком, в Славянском районе оборудовали отводные каналы общей протяженностью почти 5 тыс. м. Так, по данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, за двое суток в Сочи и Туапсе выпало уже по 60 мм осадков, продолжают действовать ограничения на движение по трассе Майкоп - Туапсе в районе Шаумянского перевала, 31 января и 1 февраля по прогнозам синоптиков осадки продолжат идти по всей территории региона, наиболее интенсивные ожидаются в Сочи и Туапсинском районе, здесь может выпасть еще до 30 мм.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Анапе из-за выхода из берегов реки Можепсин подтопило территорию здравницы "Северное сияние", ведется ликвидация последствий. Глава Крымского района Сергей Лесь 31 января сообщил в Telegram-канале, что существует угроза подтопления дворовых территорий и домовладений хутора Веселого и Новотроицкого Южного сельского поселения из-за большого количества воды в местном канале, специалисты проводят подворовый обход и предупреждают людей о необходимости собрать документы и вещи, подготовиться к возможной эвакуации.