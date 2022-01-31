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Глава сельсовета под Астраханью незаконно подарил муниципальную квартиру за 1,2 млн рублей

По данным УФСБ, чиновник незаконно передал жилплощадь в собственность женщине, которая не имела право на ее получение

АСТРАХАНЬ, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Астраханской области пресекли противоправную деятельность главы сельсовета под Астраханью по незаконному отчуждению муниципальной собственности, причиненный ущерб оценивается в 1,2 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Астраханской области совместно с УЭБ и ПК регионального УМВД в результате осуществления мер по борьбе с коррупцией в органах муниципальной власти пресечена противоправная деятельность главы муниципального образования "Яксатовский сельсовет" Приволжского района Астраханской области и жительницы села Яксатово, причастных к незаконному отчуждению муниципальной собственности. Причиненный муниципалитету ущерб составил 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы установлено, что глава муниципального образования с использованием должностных полномочий незаконно передал в собственность женщине, не имевшей право на улучшение жилищных условий, квартиру, находившуюся в муниципальной собственности.

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